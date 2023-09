Pronti per l'inizio del nuovo anno scolastico: suona la campanella per 3mila studenti

Sono 2.978 gli alunni che venerdì cominceranno l’anno scolastico 2023/24 a Santarcangelo. I nidi comunali ospiteranno 97 bimbi al Rosaspina e all’istituto Sacra Famiglia, sede provvisoria del Mongolfiera, chiuso per lavori di riqualificazione, a cui si aggiungono dieci iscritti al nido privato Pian dei Giullari, con retta equivalente a quella pubblica grazie alla convenzione con l’amministrazione comunale che coprirà la differenza grazie a 25mila euro di fondi regionali. Confermati anche lo spazio bimbi “Piccola Rosa” – che con 16 posti a disposizione esaurirà la lista di attesa dei bimbi residenti a Santarcangelo – e il sostegno alle famiglie con la decurtazione delle rette in base all’Isee, grazie alla copertura finanziaria di 98mila euro del fondo “Al nido con la Regione”.



Salendo di grado, sono oltre 500 i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia statali, quasi 900 alunni delle primarie, oltre 800 gli studenti delle scuole medie e 637 i ragazzi e le ragazze del Molari. Circa 100 gli alunni con disabilità, affiancati da educatori professionali grazie a uno stanziamento di 750mila euro dell’Amministrazione comunale, cresciuto di quasi 100mila euro rispetto allo scorso anno.



Oltre 800 alunni pranzeranno presso gli istituti scolastici grazie al servizio mensa: circa 130mila i pasti erogati ogni anno educativo, per un importo totale di 760mila euro. Gli iscritti al pre e post scuola –servizio che permette l’ingresso anticipato e l’uscita posticipata, per una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei genitori – sono invece oltre 130, al pari degli alunni che usufruiranno del trasporto scolastico. In questo caso, il costo per il servizio è di circa 250mila euro – con cinque autobus dedicati al percorso casa-scuola compresi due per gli alunni con disabilità – mentre ammonta a 75mila euro lo stanziamento per l’attività di presidio davanti ai plessi e attraversamento sule strisce pedonali da parte degli alunni.



In vista del nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale ha realizzato diversi interventi sugli edifici scolastici. Quelli più rilevanti riguardano la ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico della scuola media, succursale Saffi: i lavori, per un importo totale di oltre 2milioni di euro finanziato in parte da contributi del Miur confluiti successivamente nel Pnrr, sono terminati nella palazzina A, mentre per l’edificio B proseguiranno nei prossimi mesi compatibilmente con l’attività scolastica. Completata anche la realizzazione degli spazi per la didattica alla nuova scuola dell’infanzia di Canonica, che da domani accoglierà due sezioni di bambini e bambine: i restanti locali verranno comunque ultimati entro il mese di novembre 2023.



In fase di avvio i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del nido d’infanzia Mongolfiera, si sono concluse già da diverse settimane le operazioni di adeguamento, trasloco e allestimento dei nuovi locali presso il Sacra Famiglia, che ospiteranno temporaneamente il nido. Oltre a questi, nel corso del periodo estivo sono stati realizzati piccoli interventi di manutenzione ordinaria in tutti i plessi scolastici: dal rifacimento del vialetto alla scuola Margherita alla sistemazione dell’arena gioco della materna Drago, dalle opere di tinteggiatura e sostituzione di impianti e servizi non funzionanti alle verifiche periodiche con interventi di miglioramento dei sistemi di sicurezza come estintori, idranti e illuminazione d’emergenza.



“Diverse scuole di Santarcangelo sono state interessate da interventi di varia entità questa estate, anche grazie ai fondi ricevuti dal Pnrr - spiega la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi -. Lavori eseguiti secondo cronoprogrammi concordati con le Direzioni didattiche, che ci restituiscono edifici più moderni e funzionali. Oltre agli interventi più consistenti e visibili come quelli alla succursale Saffi della scuola media Franchini, infatti, come ogni anno abbiamo eseguito numerose manutenzioni ordinarie, su richiesta delle Direzioni didattiche o in seguito ai sopralluoghi dei Servizi tecnici comunali”.



“Anche quest’anno i servizi dedicati a scuole, famiglie e alunni sono confermati in toto, con un impegno finanziario e organizzativo ancora più significativo da parte dell’Amministrazione comunale - aggiunge l’assessora alla Scuola e ai Servizi scolastici,-. Lo stanziamento complessivo sfiora infatti i 2 milioni di euro, compreso un incremento di 100mila euro dei fondi destinati al sostegno agli alunni con disabilità. Il nostro augurio di buon anno scolastico a bambini e ragazzi, famiglie, docenti e personale scolastico si accompagna alla piena disponibilità all’ascolto per migliorare costantemente i servizi offerti”.