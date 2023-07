Dall'Inner Wheel Riccione-Valconca una borsa di studio per l’Istituto Musicale Gaspare Tirincanti

Il Club Inner Wheel Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta consegna all’Istituto Musicale Gaspare Tirincanti di Riccione il ricavato del concerto che si è tenuto a giugno presso l’Hotel Corallo di Riccione. Nell'occasione il Corone di Laura Amati e Anna Tedaldi si è esibito con ben 60 elementi con canti popolari da tutto il mondo, per una grande platea a bordo piscina, in una cornice davvero suggestiva.

Filippo Airaudo, presidente dell’Istituto Musicale Gaspare Tirincanti, riceve con gratitudine dalla presidente Antonia Vescia il ricavato della serata che andrà impiegato per una borsa di studio in favore di uno degli alunni dell’istituto: “la cultura musicale è di grande importanza per i giovani del nostro territorio e questa donazione potrà aiutare uno studente meritorio dell’istituto a continuare il suo percorso nella musica”.