Inner Wheel Riccione-Valconca, un progetto in favore della ricerca sulla Cmt-Charcot Marie Tooth

Mercoledì, 13 dicembre, si è svolta la consueta cena degli auguri di Natale del club Inner Wheel Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta, presso il ristorante Autentico di Riccione. In occasione della serata, alla presenza delle autorità innerire e rotariane del territorio e di tanti amici del club, è stato presentato il progetto di sensibilizzazione sulla Cmt Charcot Marie Tooth, malattia degenerativa rara che colpisce in Italia una persona su 2.500. Molto interessante è stato l’intervento del responsabile scientifico Acmt Rete, Filippo Genovese, e della dottoressa Chiara Rambelli, che hanno illustrato le cause della malattia e lo sviluppo: una patologia sconosciuta ai più che spesso si manifesta nella giovane età e la cui diagnosi tarda ad arrivare, causando grande frustrazione fra i pazienti che ne manifestano i primi sintomi.

La dottoressa Sandra Villa, vicesindaca del Comune di Riccione, ha mostrato il suo interesse per la realizzazione d’iniziative a supporto della ricerca sulla Cmt, sostenute da un progetto di sensibilizzazione che potrebbe arrivare anche nelle scuole.

Durante la serata, si è svolta anche una lotteria il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca. Un grande ringraziamento della presidente in carica del club Laura Procopio va a tutti i presenti e alle realtà imprenditoriali che sostengono Inner Wheel Riccione-Valconca in tutte le sue iniziative: ristorante Autentico, per la consueta generosa ospitalità, i negozi di abbigliamento Feminà e Twister, il centro estetico Essence, la pasticceria Moderna, Arcione profumi e la gioielleria Tamburini.