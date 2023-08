Insacca merce per 700 euro e poi cerca di evitare le casse, ladro in manette

E' stato tradito dalle telecamere di videosorveglianza il malvivente che, nel pomeriggio di martedì, ha cercato di rubare merce per 700 euro all'interno del supermercato del centro commerciale. L'uomo, intorno alle 14, è entrato nel negozio ma il suo atteggiamento sospetto ha messo subito in allarme il personale della sicurezza che ha iniziato a seguirlo con gli occhi elettronici. Le telecamere lo hanno così inquadrato mentre faceva incetta di creme solari per poi spostarsi nel reparto abbigliamento dove ha iniziato a prelevare diversi capi per poi nasconderli in uno zaino non prima di aver eliminato i sistemi anti-taccheggio. Smascherato, il ladro è stato raggiunto dal personale della sicurezza che dopo avergli fatto aprire la borsa e scoperto ha dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia delle Volanti. Ammanettato, il malvivente è stato processato per direttissima mercoledì mattina.