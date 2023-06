Insediata in Municipio a Riccione la Commissaria prefettizia Rita Stentella

Si è insediata venerdì mattina nella sede municipale di Riccione la Commissaria prefettizia Rita Stentella. Giunta su nomina della Prefettura di Rimini, a seguito dell’annullamento delle elezioni del 12 giugno del 2022 da parte del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, Stentella ha incontrato la Segretaria comunale, Giuseppina Massara, e la Sindaca uscente, Daniela Angelini, con la quale si è intrattenuta per un cordiale colloquio che ha rappresentato un simbolico momento di passaggio delle consegne. La commissaria Stentella ha poi incontrato i giornalisti di quotidiani, siti internet e televisioni, garantendo “ai cittadini di Riccione il massimo impegno. Sono consapevole di arrivare in un momento particolarmente delicato per una città così importante e famosa per l’accoglienza turistica, a stagione già avviata - ha sottolineato -. Comprendo le preoccupazioni per questa situazione ma ci tengo a rassicurare tutti: mi adopererò sin da subito per dare piena continuità all’attività amministrativa in corso”.

La Commissaria prefettizia ha riferito di avere in animo di mettersi al servizio di Riccione “con spirito collaborativo”, credendo nel “lavoro di squadra e nel confronto” e con la “certezza di trovare una macchina amministrativa molto efficiente”. Ha poi incontrato i dirigenti comunali Luigi Botteghi, Graziella Cianini e Isotta Macini, insieme alla Segretaria comunale Giuseppina Massara, con i quali ha fatto il punto della situazione sul lavoro da svolgere nell’immediato e nelle prossime settimane.