Brucia l'alt e scatta l'inseguimento: era al volante di una Jaguar senza patente e senza assicurazione

Folle inseguimento nel pomeriggio di domenica a Misano con le pattuglie della Stradale che, alla fine, sono riuscite a bloccare la Jaguar in fuga e a fermare il suo guidatore. Tutto è iniziato verso le 17 quando, lungo la Ss16 Adriatica, una pattuglia della polizia che stava controllando il traffico lungo l'arteria ha intimato l'alt alla fuoriserie. Per tutta risposta l'automobilista ha premuto sull'acceleratore scappando e innescando un inseguimento, mentre gli agenti hanno dato l'allarme facendo intervenire i rinforzi. Le ricerche del fuggitivo hanno permesso di individuare l'auto e il suo conducente mentre tentava di nascondersi all'interno di un'area di rifornimento. Al volante è stato trovato un 60enne già noto alle forze dell'ordine che, dagli accertamenti, è emerso essere senza patente in quanto il documento di guida gli era stato revocato. Anche la Jaguar presentava dei problemi in quanto era senza assicurazione. Per il guidatore, oltre a una denuncia a piede libero, è arrivato anche un lungo verbale delle infrazioni commesse.