Ignora l'alt e scappa a tutta velocità, folle inseguimento tra le strade innevate

Folle inseguimento, nella prima mattinata di giovedì, lungo le strade di Rimini ancora coperte dalla neve che si è concluso con l'arresto di un 47enne. L'uomo, al volante di una utilitaria, intorno alle 11.20 era stato intercettato da una pattuglia in borghese della Squadra giudiziaria della polizia Municipale impegnata in un servizio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti all'altezza di via Flaminia Conca. Quando gli agenti gli hanno intimato l'alt, il conducente per tutta risposta ha premuto sull'acceleratore scappando a tutta velocità. Nonostante il traffico e le strade innevate, il 47enne ha iniziato a procedere a zig zag per seminare la pattuglia e schivare gli altri veicoli per poi imboccare via Euterpe dove con una manovra a tenaglia l'auto della Municipale è riuscita a sbarrargli la strada facendo così terminare la fuga. Il guidatore è stato bloccato e portato al comando dove si è rifiutato di sottoporsi ai test per rilevare la presenza di alcol o stupefacenti nel sangue. Al termine delle pratiche di rito è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale continuata e denunciato a piede libero per il rifiuto degli accertamenti.