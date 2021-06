"Insieme per il verde", al lavoro per la pulizia dell'invaso del torrente Conca

Anche il Comune di Misano Adriatico è coinvolto nell’iniziativa “Insieme per il Verde”. Sabato, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Campagna Fiumi e Plastic Free, l’Associazione Wwf Rimini, insieme a Wwf Young e ai Rotaract Club della Zona Malatesta, promuovono la pulizia di un tratto dell’Oasi del Conca. Si tratta della zona dell’invaso compresa tra l’osservatorio faunistico e i tratti a monte e a valle della diga lungo la pista ciclopedonale, sulla sponda sinistra.

Il ritrovo è fissato per le ore 9:15 nel parcheggio dell’osservatorio faunistico, in Via Sant’Ilario. Dopo la registrazione dei partecipanti si procederà alla raccolta dei rifiuti, utilizzando i sacchi e i guanti che verranno distribuiti. Al termine della raccolta, intorno alle 11:45, i sacchi con i rifiuti dovranno essere consegnati presso uno dei tre punti di raccolta: quello nell’area adiacente al Lago Pagoda, quello allestito presso il Centro Santamonica e quello situato nell’area adiacente al Ristorante “Campagnola”.

“Siamo lieti di essere coinvolti in questa bella iniziativa - il commento dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Misano Nicola Schivardi -. Auspichiamo una larga partecipazione, sia per il significato e per il senso civico che questa giornata richiama, sia per il valore aggiunto che comporta per il nostro territorio. L’Oasi del Conca rappresenta un tesoro inestimabile per Misano, ma troppo spesso assistiamo ancora ad abbandoni di rifiuti che oltre a deturpare il paesaggio sono causa di inquinamento”.