Insulti sessisti alla vittima della violenza sessuale all'indomani della condanna del maniaco

Una doppia violenza quella che è stata costretta a subìre una riminese 31enne che, dopo gli abusi sul luogo di lavoro per i quali è stato condannato il responsabile del negozio dove era impiegata come commessa, all'indomani della sentenza si è ritrovata delle scritte oltraggiose e sessiste davanti alla propria abitazione. La ragazza, insieme ad altre due colleghe, nel 2020 avevano denunciato il 54enne che aveva trasformato la loro vita in un inferno con delle avances-minacce: "Se vuoi che ti rinnovi il contratto in prossima scadenza vieni in bagno con me, io faccio un favore a te e tu fai un favore a me" era il tenore delle frasi pronunciate dal 54enne. E ancora "Vieni in bagno a farmi…. altrimenti non ti rinnovo il contratto". Per quella vicenda, lo scorso 6 luglio, l'uomo era stato ritenuto colpevole e condannato a 3 anni e 2 mesi oltre a un risarcimento di 6mila euro a testa alle vittime.

Tutto sembrava essersi concluso con la decisione del Tribunale di Rimini ma, nella notte tra il 6 e il 7 luglio, sotto casa della 31enne erano comparse delle scritte con lo spray in cui la giovane, chiamata per nome, veniva definita "zoxxxxla". E' stata la stessa commessa, nella prima mattinata uscendo dall'abitazione, a fare l'amara scoperta attirata dal fatto che la frase sul retro di un cartellone pubblicitario e su una cabina dell'Enel iniziasse proprio col suo nome di battesimo. Sconcertata, la ragazza non ha potuto far altro che presentarsi in Questura per sporgere denuncia. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per cercare, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona, di individuare l'autore delle scritte.

