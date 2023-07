"InSuperAbile 2023": 1000 chilometri attraverso la penisola per diffondere il messaggio di inclusione

Un gagliardetto come augurio di buon proseguimento di un itinerario lungo lo Stivale che, oltre alla bellezza del viaggio in sé, si fa portatore di un importante messaggio di inclusività. L’assessore comunale Francesco Bragagni ha incontrato il team della Staffetta dell’Inclusione - Marcia InSuperAbile e la loro responsabile, Mariella Faustinoni, a cui ha consegnato, a nome della giunta, la bandiera simbolo della città, in segno di benvenuto a Rimini, una delle tappe di questa terza edizione. Una marcia inclusiva, nata nel 2020 da un’idea di Gabriele Rosa (presidente di Associazione Lamu e Asd Rosa Running Team), che vede protagoniste di questa avventura persone con patologie o disabilità fisiche o cognitive accompagnate da camminatori, ciclisti e volontari, che attraverseranno cinque Regioni per poi arrivare a Santa Maria di Leuca, in Puglia, macinando un totale di mille chilometri.

Il progetto si pone l’obiettivo di trasmettere un messaggio sociale forte e importante: il movimento corretto e supervisionato, quale mezzo per prevenire e rallentare i sintomi di numerose patologie e come supporto psicologico insostituibile in persone con disabilità fisiche e cognitive a cui garantisce un maggiore grado di sicurezza e di autostima.