Integratori alimentari non a norma, maxi sequestro in una parafarmacia

I carabinieri del Nas, nel corso di un controllo in una parafarmacia di Rimini, hanno sequestrato 265 confezioni di integratori alimentari risultati non a norma con le direttive sanitarie. I prodotti, in parte in esposizione sugli scaffali e in parte stoccati nel laboratorio, secondo gli accertamenti vantavano impropriamente proprietà terapeutiche o qualità preventive delle malattie mentre altri erano privi della certificazione di registrazione rilasciata dal Ministero della Salute. Il valore della merce è di circa 10mila euro e al momento la posizione del titolare, un 47enne, è al vaglio degli inquirenti dell'Arma.

