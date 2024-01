International School of Rimini, primo Open Day del 2024 per scoprire l'educazione internazionale

Mercoledì, 17 gennaio, l'International School of Rimini, la pioniera IB World School di Romagna, si apre alla comunità locale con il primo Open Day del 2024. Un'opportunità unica per immergersi nell'approccio educativo internazionale e innovativo proposto dalla Isr. L'invito è esteso a tutte le famiglie desiderose di un'educazione in lingua inglese, improntata a un pensiero critico dinamico. Durante l'evento, verranno esplorate le tematiche dell'educazione internazionale e del programma IB (International Baccalaureate), riconosciuto globalmente come il punto di partenza ideale per un percorso di istruzione post-secondaria. L'Open Day si svolgerà dalle 9 alle 10, offrendo un'opportunità unica di esplorare un ambiente accogliente e stimolante.

Questa è l'occasione perfetta per scoprire l'offerta formativa completa dell'Isr per la scuola dell'infanzia, elementare e media. Durante l'evento, verranno approfonditi i dettagli dei programmi Ib della scuola primaria (Pyp) e della scuola secondaria (Myp), evidenziando l’approccio interdisciplinare basato sull'indagine. Le famiglie avranno inoltre l'opportunità di incontrare il personale scolastico internazionale e di esplorare il campus. L'invito è aperto a tutta la comunità.