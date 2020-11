Interruzioni al Metromare per effettuare i collaudi della linea

Da mercoledì 18 novembre il servizio del Metromare subirà delle interruzioni per consentire lo svolgimento dei collaudi all’infrastruttura a cura della commissione del Ministero delle Infrastrutture (USTIF). I collaudi verranno effettuati testando il funzionamento dei primi tre filobus snodati a trazione elettrica Exqui.City18T consegnati dalla ditta belga Van Hool. Nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì il servizio verrà interrotto dalle 14:30, con le ultime corse in partenza dai capolinea di Rimini e Riccione rispettivamente alle 14:04 e alle 14:10 (arrivo a Riccione alle 14:28 e alla stazione di Rimini alle 14:34). Sabato 21 e domenica 22 novembre il Metromare sarà regolarmente in funzione, mentre lunedì 23 e martedì 24 novembre il servizio sarà sospeso tutta la giornata. Da mercoledì 25 novembre il servizio ripartirà regolarmente.

