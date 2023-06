Interventi di manutenzione sugli impianti idrici che alimentano tutta la rete di Santa Giustina

Martedì 27 giugno a partire dalle 9 e per circa 2.5 ore, verranno eseguiti dei lavori di manutenzione sulla rete idrica finalizzati al rinnovo e al miglioramento del sistema degli impianti che alimentano la località di Santa Giustina a Rimini. Durante e dopo l’intervento potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (interruzione servizio, bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. e che si risolveranno in poche ore.

I cittadini e le attività verranno preavvisati da sms sul cellulare per chi dispone del servizio: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad altra data, che sarà comunicata appena possibile.