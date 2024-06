Interventi di restyling delle facciate alla scuola elementare Colombo

Con la fine dell’anno scolastico hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di ripristino delle facciate della scuola elementare Colombo di Misano. L’intervento, che si protrarrà per tutto il mese di giugno, prevede la realizzazione di un nuovo cornicione in lamiera, il ripristino delle parti ammalorate di intonaco e la tinteggiatura. Questo secondo stralcio fa seguito ai lavori svolti nel mese di aprile nella parte della scuola media, interventi che complessivamente hanno visto lo stanziamento di circa 100.000 euro.