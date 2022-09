Raffica di interventi e manutenzioni sulle strade comunali, attenzione alle modifiche della viabilità

È iniziata lunedì (19 settembre) a Santarcangelo di Romagna la manutenzione del percorso pedonale ammalorato tra le vie Borsellino e Orsini, particolarmente utilizzato da ragazzi e ragazze che frequentano le scuole medie e superiori, con il rifacimento del sottofondo, della soletta di fondazione e della pavimentazione. Le opere rientrano nell’ambito di un lotto di manutenzioni – per un investimento totale di 95mila euro – che nelle prossime settimane riguarderanno anche un tratto ammalorato di via Canonica (circa 180 metri), l’ultima parte di via Piave recentemente passata da vicinale a comunale e una parte di asfalto in via Montevecchi, nei pressi del Museo Etnografico.

È invece programmata per martedì (20 settembre) la pulizia delle grondaie del palazzo comunale da parte di Anthea, che prevede la chiusura della strada antistante il Municipio dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19. Proseguono anche i lavori di Hera con un nuovo stralcio dell’intervento di riqualificazione della rete idrica. Per la prosecuzione delle opere si rende necessario la chiusura il tratto al civico 1 di viale Marini dalle 7,30 alle 19 di mercoledì 21 settembre: il traffico sarà dunque a senso unico alternato fino a fine cantiere. Sempre nell’ambito dei lavori di Hera, da lunedì 26 a venerdì 30 settembre il tratto di via Celletta dell’Olio compreso tra la rotatoria con la via Santarcangiolese e il civico 81 resterà completamente chiuso al traffico e alla sosta. Nel tratto compreso tra il civico 81 fino all’incrocio con via Edoardo Sancisi, potranno invece accedere solo i residenti, mentre tutti gli altri veicoli dovranno svoltare in via Sancisi. Sulla SP14 Santarcangiolese con direzione di marcia Poggio Torriana-Santarcangelo, a partire dall’incrocio con via Celletta dell’Olio sarà in vigore il divieto di transito dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, che dalla provinciale dovranno quindi obbligatoriamente svoltare a destra.

Le opere rientrano nel progetto di Hera per la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino. Realizzato da Hera con un investimento di circa 2,5 milioni di euro a carico di Romagna Acque, l’intervento garantirà il funzionamento a pieno regime del serbatoio, una maggiore sicurezza della rete idrica e il rinnovo delle condutture di diverse vie. Sempre in tema di sicurezza idrica, il maltempo degli scorsi giorni è stato occasione vedere all’opera la vasca di laminazione di Santa Giustina: nel corso delle forti piogge di sabato mattina, infatti, quella che è normalmente un’area verde a servizio del quartiere ha assolto la funzione per cui è stata progettata, raccogliendo tutte le acque meteoriche ed evitando l’allagamento delle abitazioni della zona.