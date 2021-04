Intervento alla rete idrica e sospensione dell'erogazione di acqua: gli orari

Hera eseguirà martedì prossimo, dalle 9 alle 16, un importante intervento di manutenzione della rete idrica. Possibile sospensione dell’erogazione a Tribola, Montalbano e Lo Stradone. Cittadini e attività preavvisati da sms sul cellulare Martedì 20 Aprile, a partire dalle ore 9:00 e per circa 7 ore, Hera eseguirà un importante intervento sulla rete idrica in via Bionda che comporterà la mancata erogazione di acqua nella zona di Canonica, a Santarcangelo, con possibili disagi anche per quelle di Tribola, Montalbano e Lo Stradone. Dopo l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico I cittadini e le attività sono già stati preavvisati da sms sul cellulare: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

In caso di imprevisti o maltempo i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo (info numero pronto intervento 800.713.900)