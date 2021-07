Intervento finale per il collegamento alla nuova rete idrica a Santa Giustina

Ultimo step per il potenziamento delle condutture, possibili disagi per i residenti. Hera assicura che non ci saranno problemi sulla potabilità dell'acqua

Giovedì 15 luglio, a partire dalle ore 8:30 e per circa 10 ore, Hera eseguirà un intervento sulla rete idrica che comporterà la mancata erogazione di acqua a Santa Giustina di Rimini interessando le vie Emilia (dal civico 195 al 393), Linaro, Teodorano, Tredozio, Meldola, Verghereto, Brisighella, Villalta, Montiano, Carpinello, Galeata, Bagnacavallo, Modigliana, Castrocaro, Alfonsine, Fusignano, Premilcuore, Fiumicino, Spinello, Ronco, Roncadello, Molino Ronci e Meleto. Il lavoro riguarderà anche le seguenti vie, collegate alla rete di Santa Giustina, che fanno parte del territorio comunale di Santarcangelo di Romagna: Emilia (dal civico 14 al 288), Fiori, via Panzacchi, S. Ferrari, via Baldini, Solferino e Caduti di Guerra. Dopo l’intervento, che comporterà un significativo miglioramento in termini di resilienza dell’attuale sistema idrico, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico