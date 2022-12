Intervento di Hera sulla rete idrica, ecco le vie interessate dalla mancata erogazione di acqua

Mercoledì (7 dicembre), a partire dalle 9 e per circa 3 ore e mezza, Hera eseguirà un intervento sulla rete idrica in via Nanni che comporterà la mancata erogazione di acqua in alcuni tratti delle vie Nanni, Doccio, Alcide De Gasperi, Albini, Provinciale San Marino, Pegge, Monte del Grillo, Poggio Molino, Selva Fosca, Provinciale Nord, Brocchi. Dopo l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento del sistema delle reti locali, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque sempre garantita la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

I cittadini e le attività saranno preavvisati da sms sul cellulare per chi dispone del servizio. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad altra data, che sarà comunque comunicata.