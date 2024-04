Prende il via l’intervento di messa in sicurezza e manutenzione dell’area verde di via Cavalleria Rusticana

Avanzano alcuni importanti interventi di valorizzazione e riqualificazione delle aree verdi e arredo urbano pianificati nei mesi scorsi. In questi giorni l’amministrazione comunale, attraverso Anthea, sta completando e avviando alcuni interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico che rientrano nel piano approvato nel dicembre 2023 e che fanno parte del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del verde urbano nel territorio comunale.

Tra questi, gli interventi più importanti riguardano la realizzazione di una nuova area giochi nel parco Alberto Sordi e la realizzazione di una nuova area di sgambamento per gli amici a quattro zampe, in via Toniolo a San Vito, interventi che saranno completati entro il corrente mese di aprile.

Lunedì partirà anche l’intervento di messa in sicurezza e manutenzione dell’area verde di via Cavalleria Rusticana ai Padulli, mediante la rimozione delle due gradonate esistenti e particolarmente deteriorate, poste lato monte e lato mare dell’area verde. Le gradonate oggetto di rimozione erano state realizzate in pali di castagno e masselli autobloccanti in calcestruzzo. L’intervento prevede anche la rimozione del terrapieno della gradonata posta lato monte e il livellamento del terreno finalizzato a rendere l’area più fruibile e libera da vincoli. I lavori, che rientrano fra quelli deliberati dalla giunta nel dicembre 2023, saranno completati entro una decina di giorni. Interventi straordinari sul verde pubblico e arredi che rientrano nell’ambito di quelli finanziati per un importo complessivo di 239 mila euro, la cui esecuzione è affidata ad Anthea.