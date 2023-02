Devasta un hotel e poi aggredisce gli agenti, solo la scarica del taser la riporta alla calma

Notte agitata a Miramare, quella tra mercoledì e giovedì, con una pattuglia della polizia di Stato intervenuta per calmare un'esagitata con gli agenti che a loro volta sono stati aggrediti. A dare l'allarme, intorno alle 2, è stato il titolare di un albergo preoccupato per la presenza in strada di una ragazza in preda a un delirio. Quando la Volante è arrivata sul posto la donna, poi identificata per una marocchina 37enne, non ha dato minimamente segno di volersi calmare prendendosela anzi con gli arredi esterni della struttura ricettiva iniziando a tirare all'indirizzo delle divise tavolini, sedie e vasi di fiori per poi aggredire fisicamente gli agenti. Uno di questi è stato raggiunto con un calcio alle parti intime e, vista la situazione, si è reso necessario l'utilizzo del taser per calmare la 37enne. E' bastata una scarica per rendere impotente la donna e ammanettarla in sicurezza per poi portarla in Questura, dove è stata arrestata per resistenza, mentre l'agente colpito è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 5 giorni. Processata per direttissima giovedì mattina, davanti al giudice la marocchina ha sostenuto di essere stata picchiata dal personale della polizia di Stato. Un'affermazione che non ha trovato nessun riscontro e che è valsa alla 37enne la trasmissione degli atti in Procura per la quale, adesso, rischia un'imputazione per calunnia mentre il magistrato ha convalidato il fermo.