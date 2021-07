Intervento sulla rete dell'acquedotto: ecco quando ci sarà l'interruzione del servizio

Mercoledì, dalle 8:30 e per circa quattro ore Hera eseguirà un intervento sulla rete acquedottistica nella frazione di Pietracuta di San Leo e che interesserà le vie Giovanni XXIII, Turati, Don Sturzo, Kennedy, Neruda, IV Novembre, Mazzini, Paganini, Coppi, Moro, Orti, La Malfa, Libiano, Pianetta, Imperiale, XXV Aprile, Poggio, Umberto I°, Gramsci, Marecchiese (tratto), della Stazione, Verucchio, Marecchia, Montebello, Torriana e Grandone in zona Torello.

L’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, comporterà la mancata erogazione di acqua nelle zone indicate della frazione di San Leo, mentre al termine dei lavori potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. I cittadini e le attività sono già stati preavvisati da sms sul cellulare: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad altra data, che verrà comunicata successivamente. In caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.