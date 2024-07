Interviene la Polizia locale, in via del Grano diffida per campeggio abusivo alle carovane nomadi

Sabato 20 luglio, tra le 11 e le 12, due pattuglie della Polizia locale di Santarcangelo sono intervenute in via del Grano per la presenza di dieci carovane nomadi: gli agenti hanno provveduto ad elevare due diffide per campeggio abusivo a seguito delle quali le carovane si sono allontanate. Dall’assessore alla sicurezza Luca Paganelli giunge il ringraziamento al corpo di Polizia locale della bassa valle da parte dell’amministrazione comunale per l’impegno costante nel presidio del territorio e la collaborazione con gli altri enti deputati a garantire sicurezza e pubblica incolumità.