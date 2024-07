Interviene per soccorrere un ragazzo ferito a terra, ambulanza viene presa a sassate durante la rissa

La scorsa estate, era anche in quell’occasione il mese di luglio, fece scalpore la notizia di due giovani che a Riccione simularono un malore per “scroccare” un passaggio all’ambulanza del 118. Ora, un anno dopo, si registra un altro episodio destinato a fare discutere: nella notte tra martedì e mercoledì (17 luglio) un’autoambulanza del 118 è stata presa a sassate da uno o più ragazzini al culmine di una rissa. Gli scontri sono avvenuti a Igea Marina, nel cuore della notte, attorno alle 2,30.

Un grosso sasso ha sfiorato un operatore

I sanitari ricevuta una richiesta di intervento, si sono subito precipitati nel luogo del tafferuglio in quanto veniva segnalato un ragazzo ferito a terra. L’intervento dell’ambulanza è immediato, tant’è che quando arriva per soccorrere il ferito sul luogo degli scontri non sono ancora intervenute le forze dell’ordine. La persona rimasta ferita in maniera più grave nel tafferuglio viene caricata sul mezzo per essere portata al pronto soccorso dell’ospedale di Rimini. Succede tutto nell’arco di un attimo: mentre l’ambulanza sta facendo le manovre per ripartire, viene raggiunta dal lancio di un grosso sasso. Non è chiaro chi sia stato l’autore del gesto, ma è possibile che si sia trattato di un giovane che era rimasto coinvolto nella stessa rissa. La pietra sfonda un vetro posteriore dell’ambulanza, finisce all’interno dell’abitacolo e sfiora rischiando di colpire uno degli operatori che stava intervenendo in soccorso del ragazzino ferito. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine l'autore dell’atto vandalico si era nel frattempo dileguato. Sono in corso le indagini per ricostruire cosa ha fatto scaturire la rissa e individuare i responsabili.

Il presidente degli infermieri: "Dobbiamo introdurre l'uso del casco?"

Sull’accaduto interviene Nicola Colamaria, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, ponendo l’accento sul rischio che corrono continuamente gli operatori che intervengono in strada: “Dovremo arrivare al punto di dover lavorare con il casco? – si interroga il presidente degli infermieri -. Purtroppo non è un caso isolato, ricordiamo l’antipatico gesto dello scorso anno quando è stato simulato un malore per chiedere al 118 un passaggio, non c’è più alcun rispetto per l’istituzione. E’ un gesto inqualificabile e incomprensibile: perché è stato messo a rischio un professionista che in quel momento stava svolgendo il suo lavoro per soccorrere una persona ferita. Come spesso succede siamo una categoria a rischio e non possiamo più fare finta di nulla. Va anche precisato che a Bellaria è presente un solo mezzo, per cui il danno va a penalizzare tutti i cittadini, perchè si deve fermare la sola ambulanza presente con disagi per la collettività”.