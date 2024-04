Il presidente Ermeti confermato alla guida di Ieg. "Dai nuovi eventi alla cupola, la Fiera diventerà grande"

Subito tre nuovi eventi. Poi la partenza dei lavori per la cupola. Ed è stato consegnato al Comune lo studio di fattibilità per il nuovo casello autostradale. C’è un mondo che gira attorno alla Fiera, pronta ad annunciare nuove significative scommesse, soprattutto ora che è stato definito il rinnovo del consiglio di amministrazione che resterà in carica per i prossimi tre anni. Non ci sono stati, come previsto, colpi di scena: alla guida di Ieg (Italia Exhibition Group) è stato confermato nel dopo-Cagnoni il presidente Maurizio Ermeti.

Presidente Ermeti, è arrivata la sua conferma nel ruolo di presidente di Ieg. Per le fiere di Rimini e Vicenza da oggi si apre un nuovo percorso?

“Ci accingiamo ad affrontare un triennio importante, da pochi mesi è stato approvato il nuovo piano industriale. Saremo chiamati a consolidare un ruolo internazionale e a portare nuove manifestazioni. Nel cuore di un importante piano anche a livello infrastrutturale. Stiamo passando da un livello territoriale nella competizione a livello nazionale e internazionale, puntando a un fatturato di 300 milioni di euro. Questa è una storia tutta riminese, che si ritrova ad agire come protagonista. Nessuno avrebbe mai immaginato di giungere ai livelli di oggi, ricordo quando siamo partiti con un fatturato di 20/30 milioni iniziali”.

NUOVO CDA - Da Moreno Maresi a Gian Luca Brasini, ecco il nuovo Cda di Ieg

Al suo fianco ci sarà un Cda rinnovato. Con quale spirito?

“Sarà Un Cda in parte nuovo e in parte confermato, al 50% con 5 nuovi membri e altrettanti che erano già al tavolo. Sono certo che i nuovi non tarderanno a entrare nelle nostre dinamiche. Corrado Peraboni è stato confermato amministratore delegato. Avremo molto lavoro da fare: i nostri competitor non ci consideravano, oggi nel mercato fieristico rappresentiamo un’eccellenza. Non riesco a immaginare il tessuto economico e sociale di Rimini senza la Fiera. Non era scontato che questo potesse accadere, in questo voglio ricordare la visione del nostro presidente Lorenzo Cagnoni”.

I numeri delle manifestazioni sono in costante crescita. E ora come si crescerà ancora?

“La qualità delle manifestazioni tende a crescere nel tempo e abbiamo registrato una serie di successi. Il Ttg fa registrare un +20%, Ecomondo +15%, il Sipeg un +22% di buyer e via discorrendo fino al +41% di Key Energy. In vista del 1° semestre 2025 porteremo a Rimini tre nuove manifestazioni: una a febbraio sul tema del mare e degli sport acquatici, siamo pronti a presentare l’evento dopo Rimini Wellness. Poi abbiamo stretto un accordo con la fiera di Hannover che porterà una sezione all’interno di Key Energy. Infine stiamo lavorando su un nuovo evento, su cui ancora non ci possiamo sbilanciare”.

Cosa cambierà con la realizzazione della nuova arena?

“Ci aprirà al mondo delle manifestazioni, con candidature per eventi diversi che ci farà scrutare nuovi ulteriori mercati. Penso all’European Song Contest, non siamo stati competitivi perché nei nostri padiglioni lunghi e stretti mancavano le altezze. La nuova cupola che sarà di 17 mila metri quadrati senza colonne ci aprirà a musica e sport, con il punto a favore sulla competizione nella forza della ricettività e dei servizi esterni che offre il territorio”.

Mentre per il Metromare resta solo più da aprire il cantiere. Quali sono le prospettive per il nuovo casello autostradale?

“Abbiamo presentato al Comune uno studio di fattibilità che individua dove realizzare il casello e il tratto di strada per accedere al quartiere fieristico dalla zona Ovest. Il progetto è stato consegnato al Comune che ora sta coinvolgendo Regione e Autostrade. Sappiamo che i tempi non saranno rapidissimi, ma ci sono tutte le condizioni per realizzare l’opera: non prevede nemmeno espropri gravosi. Il casello inoltre dagli studi diventerà fondamentale anche per sgravare Rimini Nord e Sud ed evitare ingorghi. Molto farà anche il Metromare, ma abbiamo anche in mente di posticipare l’apertura degli eventi in Fiera per non sommare il traffico della Fiera con la viabilità ordinaria”.

Ieg compierà un passo in avanti nelle sorti dell’aeroporto Fellini?

“Ieg paga uno scotto legato alla geolocalizzazione, non siamo un capoluogo di regione e non abbiamo aeroporti come Bologna, Milano o Verona. E manca anche una vera alta velocità. Sappiamo che abbiamo un gap da dover colmare. La fortuna di avere un grande aeroporto a Rimini è un valore aggiunto. Anche se naturalmente guardiamo anche a Bologna e Ancona. Oggi le priorità del Fellini sono legate ai voli estivi, noi abbiamo invece bisogno di utenze tutto l’anno e con particolari momenti di picco. Noi ci potremo inserire nel progetto qualora ci possa essere un implemento di profitti anche per il business che presidiamo”.