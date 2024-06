A capo degli albergatori 25 anni dopo suo papà. "Grande emozione, ora battaglia contro le pale eoliche"

A Claudio Montanari brillano gli occhi. Perché nel suo primo giorno da nuovo presidente di Federalberghi Riccione il pensiero non può che andare nel ricordo di suo papà Luigino. Prima geometra, figlio di un costruttore edile, poi albergatore all’Hotel Adlon, Luigino ha guidato l’associazione degli albergatori riccionesi per 16 anni. Ora il testimone passa a suo figlio, a distanza di 25 anni. E Claudio Montanari vorrà essere, con la squadra di albergatori che lo ha affiancato in questa avventura associazionistica, in prima linea nel costruire il tessuto sociale del territorio. Il Consiglio direttivo di Federalberghi Riccione, riunito nella giornata di giovedì (6 giugno) ha eletto all'unanimità e per acclamazione presidente Claudio Montanari (Hotel Adlon) e vice presidente Andrea Ciavatta (Hotel Antibes).

Presidente Montanari, quali sono le prime sue sensazioni dopo la nomina?

“E’ un incarico di responsabilità, a distanza di 25 anni da mio padre, che se ne è andato nel 1999. Questa situazione è particolarmente emozionante, al di là del senso del senso di responsabilità che cerco sempre di mettere nelle cose che faccio. C’è una componente emotiva particolare. Sono molto contento perché ha vinto in primis l’associazione albergatori dimostrando vivacità e partecipazione fuori dal comune. In un momento in cui l’associazionismo e la politica vivono di disaffezione, qui bisogna tornare indietro nei decenni per trovare così tanta partecipazione. A parte i numeri, in una campagna tenuta dai toni bassi, quello che ha funzionato prima di tutto è l’invito a partecipare. E’ è stato un segnale forte e chiaro”.

Quali saranno le prime sfide che affronterà da presidente?

“Sicuramente prendendo in mano il programma di mandato ho una priorità, rilanciare la nostra campagna legata all’eolico. Siamo totalmente contrari, il mare è il prodotto centrale del nostro sistema turistico. Su questo argomento saremo pronti alla battaglia, è un tema centrale, nulla è scontato, voglio ancora credere che il mare deve restare il prodotto di riferimento, pur consapevoli della forza di tutto il territorio. Le pale eoliche sono un errore, sono un’ipoteca sul nostro del territorio che non vale quello che rende”.

Come si porrà l’associazione nei confronti dell’amministrazione?

“Noi ci siamo per collaborare con l’amministrazione attuale, sono persone che conosco da tempo, sono convinto che le persone di buon senso che hanno a cuore gli interessi di Riccione e della Romagna possono fare squadra con un lavoro organico che dovrà tuttavia sottolineare le specificità dei suoi partecipanti. La capacità dell’associazione albergatori dovrà essere quella di fare sistema all’interno delle sistematicità”.

Gli altri incarichi nell’associazione

I Revisori hanno nominato Bruno Bianchini (Hotel Camay) come presidente. I Probiviri hanno nominato Jacopo Capelli (Hotel Fantasy) come presidente. Sono state attribuite deleghe a: Saskia Baldoni (Hotel Diamond) attività di formazione. Lina Palladino (Hotel Arizona) politiche del lavoro. Cinzia Ferri (Hotel Imperiale) ambiente.