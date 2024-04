Intitolata al consigliere della prima legislatura dell'Italia Repubblicana la rotonda di Canonica

Si è svolta questa mattina la cerimonia d’intitolazione a Domenico Donati della rotatoria situata tra le vie Fabbrerie e Montalbano, nella frazione Canonica di Santarcangelo, alla presenza dei familiari, della sindaca Alice Parma e dell’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti, nonché del nuovo parroco di Canonica, don Fabrizio Uraldi.

Eletto nelle file della Democrazia Cristiana nell’immediato dopoguerra, Domenico Donati fu consigliere comunale nella prima legislatura dell’Italia Repubblicana, dal 1946 al 1950, durante il mandato del sindaco Aldo Bagnoli. Nato a Savignano sul Rubicone il 27 gennaio 1887, cresce in una famiglia di origini contadine. Dirige poi diverse aziende agricole nel territorio di Canonica, occupandosi della conduzione dei terreni e dell’allevamento del bestiame, diventando un punto di riferimento per i lavoratori come per i proprietari dei fondi.

Questa indole a essere parte attiva della società, lo portò ad essere eletto consigliere comunale per la Democrazia Cristiana nella prima legislatura dell’Italia Repubblicana (1946-1950), sindaco Aldo Bagnoli. Ammalatosi successivamente alla sua esperienza come consigliere comunale, venne a mancare il 17 febbraio 1950. La grande partecipazione al suo funerale, tenutosi presso la Chiesa di Canonica conferma la stima e l’affetto nei suoi confronti da parte della cittadinanza.