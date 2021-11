Intitolata al Maestro Giorgio della Santina la scuola di musica di Cattolica

L’Associazione di promozione sociale “Musica Humana” si è aggiudicata il bando esplorativo, indetto dall’Amministrazione Comunale di Cattolica, per la gestione della scuola di musica cittadina. In capo alla direzione il Presidente stesso dell’associazione, il Maestro Leonardo Belluco. Dal 2019 “Musica Humana” gestisce anche la vicina scuola di Gabicce Mare. Quattro anni fa l’unione con l’“Accademia” di Cattolica, storica realtà fondata e diretta dal Maestro Giorgio Della Santina, scomparso di recente, e che per più di 40 anni era stata importante punto di riferimento. Proprio per questo che “si ritiene doveroso – spiega Belluco - l’omaggio al maestro Della Santina, l’uomo e il musicista che con la sua grande dedizione, impegno e professionalità, ha fatto la storia della musica nella sua città. La scuola si intitolerà: l’Accademia – Centro Studi Musicali Giorgio Della Santina”.

“La grande adesione avuta negli anni verso la nostra realtà – continua Belluco – cresciuta ininterrottamente dal 2013, data di inizio della Scuola di Musica CREOBICCE sotto la mia direzione, ci ha indotto nell’ultimo periodo a dover pensare di trovare spazi e luoghi nuovi per far fronte a tutte le richieste. Iniziammo 8 anni fa con un piccolo gruppo di 4-5 docenti, oggi la scuola gabiccese costituisce un’eccellenza di richiamo sul territorio che vanta una squadra di 25 docenti e un traguardo record assoluto di quasi 160 iscritti, più della metà dei quali provenienti dalla vicina Cattolica”. Da qui la desiderata partecipazione al bando cattolichino da parte di APS Musica Humana, con un progetto di qualità, ricerca, ricchezza di contenuti.

“Le eccellenze da oggi raddoppiano – sottolinea Belluco – con una squadra ancor più ricca di quasi 40 docenti, ricercati e selezionati sulla base di titoli e di dichiarata esperienza sul campo. L’offerta spazia dai corsi propedeutici 3-6 anni (ma anche 0-3), a quelli per bambini e ragazzi praticamente per tutti i dipartimenti musicali, per continuare con quelli per semplici appassionati così come per aspiranti professionisti o studenti accademici. Di particolare rilievo, l’ambito tecnologico e lo studio di registrazione di cui la struttura si doterà. Le due realtà cittadine, da oggi gestite e dirette dalla stessa Associazione, saranno un valore artistico-culturale aggiunto per tutto il territorio della riviera, dal nord delle Marche a tutta la provincia di Rimini, e oltre”.

“Sono felice che la scuola venga intitolata al Maestro Giorgio Della Santina e che il suo nome rimanga così legato all’educazione musicale ed alla crescita culturale di tanti giovani”, sottolinea la Sindaca di Cattolica, Franca Foronchi.