Intossicati dal monossido di carbonio, paura per una coppia

Momenti di paura per una coppia di 60enni, residenti nell'alta Valmarecchia, che nella prima mattinata di martedì sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. Marito e moglie, al loro risveglio, hanno iniziato ad accusare una serie di malori e hanno chiesto aiuto al personale del 118. L'ambulanza è intervenuta nella casa isolata, nel territorio del comune di San Leo quasi al confine con le Marche, coi sanitari che hanno riscontrato i sintomi dell'intossicazione e chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il personale del 115, arrivato sul posto, ha riscontrato la presenza del pericoloso gas che con tutta probabilità è stato rilasciato da una stufetta a legna lasciata accesa per tutta la notte. Marito e moglie sono stati quindi trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni nei medici.