Intrappolato in una corrente di risacca mentre fa il bagno: portato in salvo dai bagnini

Provvidenziale intervento di salvataggio domenica a Rimini sud, all'altezza del bagno 74. Un 73enne italiano stava facendo un bagno in mare quando improvvisamente si è ritrovato intrappolato in una corrente di risacca. L'uomo in difficoltà è stato avvistato prontamente dal bagnino sulla torretta di salvataggio, che si è gettato in acqua insieme a un collega sul moscone. I bagnini hanno issato il 73enne sul mezzo di salvataggio e lo hanno riportato a riva cosciente ma esanime.

Sul posto si sono precipitati anche i soccorsi del 118, nel frattempo i bagnini - con un lavoro di squadra - hanno usato il defibrillatore e alla fine il 73enne ha ripreso conoscenza. Fondamentale l'azione in sinergia di 4 bagnini: proprio grazie a questo grande lavoro di squadra in questi mesi estivi sono già stati portati in salvo tantissimi bagnanti.

Sempre domenica altre due persone - un uomo di 65 anni e una turista tedesca di 55 - sono state soccorse all'altezza del bagno 28 e portate in salvo. Nello stesso tratto di mare nella giornata di sabato sono stati soccorsi con successo altri 5 bagnanti. E' andata peggio invece a un 45enne, che domenica pomeriggio ha perso la vita mentre faceva un bagno in mare insieme alla figlia.