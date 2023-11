Invalido sulla sedia a rotelle attira una ragazza nella struttura sanitaria e abusa di lei

Chiesto il rinvio a giudizio, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, nei confronti di un invalido 50enne che avrebbe abusato di una 21enne con alcuni deficit ricoverata come lui in una struttura sanitaria privata del riminese. La squallida aggressione a sfondo sessuale sarebbe avvenuta lo scorso aprile quando, secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo già noto per fatti analoghi con le denunce che erano state però archiviate, si trovava nella clinica accreditata per un day hospital. Il 50enne, costretto su una sedia a rotelle, avrebbe attirato l'attenzione della vittima simulando un malore per poi farsi accompagnare in una zona non controllata dalle telecamere di sorveglianza e aggredire la 21enne. L'uomo l'avrebbe afferrata per poi alzarle la maglia, palpeggiarla nelle parti intime cercando di baciarla mentre la vittima cercava di dibattersi. Ad interrompere l'aggressione un'anziana, anche lei ospite della struttura, che si era trovata a passare dal corridoio e che notata la scena aveva dato l'allarme. Ne era nata un'inchiesta da parte dei carabinieri, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che ha portato il magistrato a chiedere il rinvio a giudizio per il 50enne difeso dall'avvocato Andrea Guidi mentre la parte offesa è rappresentata dall'avvocato Marialba Cucchiella del Foro di Sulmona.