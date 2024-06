"Invasione" di asciugamani e ombrelloni tra gli stabilimenti balneari, il Conamal guida la protesta

Dopo Tirrenia il Coordinamento Nazionale Mare Libero si prepara a guidare la protesta e stenderà anche a Rimini gli asciugamani tra i lettini degli stabilimenti balneari. La data è fissata per domenica (23 giugno). Ad annunciarlo è Roberto Biagini, ex assessore al demanio e attuale presidente del Conamal. L’annuncio via social: “Domenica tutti al mare a Rimini per un bagno e per prendere il sole nella spiaggia di tutti noi. Ci siete? Contattatemi”. In diversi hanno già assicurato la partecipazione.

Sulla questione, il Conamal fa seguito ad altri eventi di protesta che si sono tenuti su scala nazionale. “Anche a Tirrenia abbiamo esercitato il diritto di tutti noi di stendere asciugami sul bene comune "spiaggia", prendere il sole e fare bagni senza che nessuna autorità abbia potuto contestarci nulla dato che nulla ci può essere contestato – scrive Biagini -. Il mare e la spiaggia sono di tutti e tutti abbiamo il diritto di goderne gratuitamente. Le concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo sono scadute il 31 dicembre 2023. E adesso tocca a Rimini”.

La notizia è già stata appresa anche dai bagnini dei vari stabilimenti, che attendono per domenica una giornata movimentata e a loro vedere manifestare in questi termini si tratta di un illecito. Biagini era già stato diffidato dalle associazioni balneari perché, con le azioni condotte con il Conamal, causa “potenziali turbative dell’ordine pubblico” e “invita i cittadini a dei comportamenti in contrasto con i provvedimenti amministrativi”, era stato scritto nel documento inoltrato dai legali anche alle autorità competenti.