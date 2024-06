Invasione di cavallette a Talamello, allarme di Confagricoltura: “Erba medica completamente devastata"

Invasione di cavallette a Talamello, sulle colline riminesi, coi coleotteri che hanno provocato ingenti i danni alle coltivazioni, soprattutto a quelle di erba medica, di cui è stata fatta piazza pulita. A lanciare l'allarme è Confagricoltura con Nicola Pellicioni, presidente della circoscrizione di Rimini, che in una nota stampa dichiara: "A distanza di un anno lo scenario a Talamello, località sulle colline di Rimini, è pressoché lo stesso: è in atto un’invasione di cavallette che sta letteralmente creando problemi alle diverse coltivazioni presenti nel territorio, in particolare modo l’erba medica, di cui è stata fatta letteralmente piazza pulita. Essendo a giugno la situazione è ancora in divenire. Le cavallette potrebbero spostarsi nelle zone adiacenti e continuare ad arrecare danno alle aziende agricole. È importante intervenire al più presto. Chiediamo alle Istituzioni locali e alla stessa Regione di intervenire nel più breve tempo possibile con un’attività di disinfestazione per affrontare questa situazione. Non è infatti giusto che ad occuparsene siano gli agricoltori che non hanno armi e strumenti con cui difendersi di fronte ad una problematica così delicata”.