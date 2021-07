Invece di fare compere rapina il titolare del negozio, arrestato dai carabinieri

Invece di fare acquisti è entrato nel negozio per rapinare il titolare ma, inseguito, è stato catturato e arrestato. E' andata male a un 23enne romeno che, nella giornata di sabato, ha cercato di mettere a segno un colpo in un'attività di via Libertà a Cattolica. Il ragazzo, dopo essersi aggirato tra gli scaffali, ha afferrato il tablet e lo smartphone del proprietario per poi fuggire a gambe levate inseguito da quest'ultimo. La vittima è riuscita a raggiungere il malvivente e tra i due si è innescata una colluttazione che si è conclusa con l'intervento di una pattuglia dei carabinieri accorsa sul posto. Il 23enne è stato arrestato e, la refurtiva, restituita al legittimo proprietario che ha riportato delle lievi lesioni.