"Inventi Diventi", via al progetto che promuove la ricerca di lavoro fra i giovani

L'iniziativa formativa è pensata per studenti, laureandi, laureati, disoccupati o per chi cerca un modo per trasformare una passione in un lavoro

Al via la seconda edizione di “Inventi Diventi”, l’insieme di iniziative rivolte ai giovani di Bellaria Igea Marina di età compresa tra i 19 e i 29 anni: obiettivo, aiutarli nella ricerca di un’occupazione, fornendo loro informazioni utili e “formandoli” alle giuste tecniche di relazione con il mondo del lavoro. Il progetto nasce da un’idea dell’Associazione 2000Giovani, sviluppata in collaborazione con Il Pensatoio, azione del progetto “Giovani in Azione” dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, e con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Nel mese di marzo riprenderanno quindi gli incontri di formazione, già sperimentati nel 2020, in cui verranno trattati temi quali: comunicazione verbale e non verbale, come gestire un colloquio, come imparare a promuoversi sui social, la ricerca attiva del lavoro, talenti e innovazioni/lavori per il futuro, colloquio con un azienda di intermediazione. Appuntamenti che si terranno online – il lunedì e il mercoledì pomeriggio - sino a quando le normative permetteranno il ripristino degli incontri in presenza: il primo, mercoledì 3 marzo alle 18.30, sarà un’occasione di presentazione e conoscenza.

Inventi Diventi e? pensato per studenti, laureandi, laureati, disoccupati o semplicemente per chi cerca un modo per trasformare una passione o una propria inclinazione in un lavoro. Positivo come il progetto si configuri quale vero e proprio sportello, riferimento prezioso anche per le aziende in cerca di personale, questo grazie all’adesione di diversi soggetti del territorio, tra cui Federalberghi, Confederazione Italiana Agricoltori, Cooperativa Bagnini, Confersercenti, Confcommercio e Confartigianato.

Info e iscrizioni: 3497117410 (lunedì, martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 19.00); inventidiventi@gmail.com