Investì il rivale fuori dalla discoteca, 21enne riminese patteggia il tentato omicidio

Si è concluso con un patteggiamento il processo che vedeva un 21enne riminese sul banco degli imputati del Tribunale di Forlì con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, difeso dall'avvocato Umberto De Gregorio, nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2021 aveva avuto un'accesa lite con un gruppo di ragazzi albanesi nella discoteca Energy di Cesenatico. Il parapiglia era stato sedato dagli addetti della sicurezza che avevano allontanato i partecipanti ma, una volta fuori, il 21enne era salito in auto e cercato di investire uno dei rivali. A venire colpito dalla vettura era stato un 27enne che, scaraventato sull'asfalto, era finito al "Bufalini" di Cesena in prognosi riservata per un trauma cranico. Gli amici dello straniero, rimasti sconosciuti, cercarono di farsi giustizia da soli innescando una nuova rissa aggredendo l'automobilista e i suoi amici per poi fuggire. Sul posto erano accorsi i carabinieri che, in quella occasione, arrestarono il 21enne finito poi ai domiciliari. Il procedimento giudiziario si è concluso con un patteggiamento a 4 anni e il legale del ragazzo è pronto a chiedere la messa in prova.