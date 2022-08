Investimento mortale sulla linea ferroviaria, disagi per i viaggiatori

Dramma all'alba sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna dove un uomo è stato investito da un treno in corsa. Il dramma si è consumato all'altezza del passaggio a livello di via XXV marzo 1831 poco prima delle 6 di martedì. Dai primi riscontri parrebbe trattarsi di un gesto volontario e lo stesso conducente del convoglio avrebbe dichiarato di aver visto la figura che si è parata improvvisamente davanti alla motrice. Inutile il disperato tentativo di attivare la frenata d'emergenza con il treno che ha travolto l’uomo del quale, al momento, non si conoscono le generalità. E' scattato l’allarme che ha bloccato la linea ferroviaria e, sul posto, è intervenuto il personale della Polfer per gli accertamenti di rito. Solo verso le 8 la circolazione dei treni è ripresa regolarmente.