Investimento mortale sulla linea ferroviaria, chiusa la tratta Rimini-Ravenna

Investimento mortale sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna nella prima mattinata di mercoledì coi convogli che sono stati bloccati su tutta la tratta. Il dramma si è consumato intorno alle 6 all'altezza di Cervia quando, per cause ancora in corso di accertamento, il macchinista del treno si è trovato una persona davanti alla motrice e nonostante la disperata frenata non ha potuto fare nulla per evitare di travolgerla. Il traffico ferroviario è stato sospeso e, ancora alle 9, non è potuto riprendere a causa degli accertamenti da parte della Polfer. Trenitalia ha attivato le procedure di emergenza con dei mezzi sostitutivi per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio e di un servizio di autobus tra Rimini e Cervia.

SEGUONO AGGIORNAMENTI