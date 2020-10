Investito da una fiammata partita da una bombola: paura per un anziano

Paura nel tardo pomeriggio di domenica in via Tommaseo, a Marebello. Un anziano è stato travolto da una improvvisa fiammata mentre stava armeggiando con una bombola di gas. Il vicino che era con lui ha avuto la prontezza di buttarla fuori e dare allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Locale. L'uomo, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

