Investito dalle fiamme dopo lo scoppio di una bombola, operaio ricoverato al Bufalini

Un operaio di 39 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì (6 marzo), in un’azienda che opera sul territorio di Coriano. L’operaio ha riportato gravi ustioni a seguito dello scoppio di una bombola del gas, le fiamme lo hanno investito. Come riporta la stampa locale l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati. Non è in pericolo di vita, ma dovrà affrontare un lungo periodo di recupero. L’esatta dinamica è ancora da chiarire, al vaglio della Medicina del lavoro e dei carabinieri della Compagnia di Riccione, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro, sul luogo dell'incidente è intervenuto per il trasporto d’urgenza al Bufalini di Cesena l’elisoccorso proveniente da Ravenna. Sul caso si sono interessati anche i sindacati, con l'organizzazione di un'assemblea con i dipendenti nelle ore successive al fatto di cronaca.

