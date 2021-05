Investito sulle strisce pedonali mentre attraversa la Statale 16 Adraitica

Un pedone 80enne è stato trasportto d'urgenza al pronto soccorso dopo che, nella mattinata di lunedì, è stato investito mentre attraversava il tratto riccionese della Ss16 sulle strisce pedonali. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12 all'altezza dell'incrocio con via Osimo e, dalle prime ricostruzioni, pare che il ferito stesse attraversando in direzione monte-mare quando è sopraggiunta una Ford Fiesta che procedeva verso Rimini. L'auto ha centrato in pieno l'80enne scaraventandolo sull'asfalto e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Il ferito è stato stabilizzato per poi essere trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Sul luogo dell'incidente, per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la Municipale di Riccione.