Irregolare in Italia, sfrecciava in monopattino con tre tipi di droga in tasca: arrestato dalla Polizia

Intervento della Polizia contro lo spaccio. Nella serata di sabato, la Polizia di Stato di Rimini è intervenuta alla stazione ferroviaria in ausilio a militari dell’Esercito Italiano del progetto “Strade Sicure”. I militari avevano fermato un 30enne algerino che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico, riconosciuto quale possibile l’autore del furto di una borsa termica dall’interno di una autovettura, avvenuto nel giorno precedente.

Da un controllo l’uomo è risultato irregolare in Italia e con numerosi precedenti di polizia. Nelle tasche dei pantaloni aveva un panetto di quasi 22 grammi di hashish, e due bustine trasparenti contenenti rispettivamente un grammo di eroina e mezzo grammo di cocaina. Inoltre, è stato trovato in possesso di un coltellino, ancora sporco, usato per tagliare la sostanza stupefacente. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso della merce sottratta il giorno prima e di un monopattino elettrico di cui non era in grado di fornire valida documentazione d’acquisto e di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.