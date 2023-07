Irst, al fianco del presidente Miserocchi entra nel Cda anche la sindaca Alice Parma

Rinnovati gli organi di vertice dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” Irst Srl Irccs. L’Assemblea dei Soci, riunitasi giovedì 29 giugno, infatti, ha provveduto, a fronte della naturale scadenza del mandato, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e della presidenza. Gli incarichi avranno durata triennale.

Nel solco dell’alto profilo e del valore professionale, la nuova composizione del Cda Irst, organo cui spettano funzioni di coordinamento strategico e, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale e territoriale, l’individuazione degli obiettivi chiave: membri rappresentativi la componente societaria pubblica sono, per la Regione Emilia-Romagna, il dottor Savino Iacoviello (già direttore amministrativo Ausl Romagna e Ausl Ferrara) e la professoressa Mirella Falconi (Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Università di Bologna); per Ausl della Romagna e Comune di Meldola, la dottoressa Alice Parma (sindaca del Comune di Santarcangelo). Lato privato, per Istituto Oncologico Romagnolo - Ior e Fondazioni bancarie, il dottor Fabrizio Miserocchi (direttore generale Ior) e il dottor Luca Zambianchi (responsabile Day Hospital Oculistico Ospedale Privato "Villa Igea").

Il nuovo assetto consigliare succede a quello in carica nel corso dell’ultimo triennio, presieduto dal professor Renato Balduzzi e composto dalla dottoressa Marzia Cavazza, dal professor Angelo Paletta, dalla dottoressa Gloria Lisi e dal dottor Giorgio Maria Verdecchia.

Così come definito dallo Statuto, l’assemblea ha contestualmente provveduto alla nomina, su indicazione dei soci di parte privata, del dottor Fabrizio Miserocchi quale presidente del Consiglio di Amministrazione. In occasione dell’insediamento del nuovo Cda, assumerà il ruolo anche il dottor Lorenzo Stefano Maffioli, nuovo direttore Generale designato congiuntamente dalla componente societaria pubblica.

Confermata la composizione del Collegio sindacale con la dottoressa Patrizia Preti nel ruolo di presidente, membri effettivi i dottori Davide Bucchi e Massimo Moscatelli.