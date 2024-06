Isola pedonale a Riccione Paese, Fratelli d'Italia torna alla carica: "Ribadiamo assoluta contrarietà"

A Riccione continua a tenere banco il tema sulla realizzazione di un’isola pedonale in Paese. Ad addentrarsi nuovamente nell’argomento è Stefano Paolini, consigliere comunale e coordinatore locale di Fratelli d’Italia: “La risposta che la sindaca Daniela Angelini ha dato alla mia interpellanza su Riccione Paese mi trova assolutamente insoddisfatto. A fronte delle impellenti necessità più volte ribadite soprattutto dai commercianti, che hanno anche promosso una raccolta di firme, la Angelini si rifugia in un coacervo di parole, di impegni e di promesse che hanno un unico fine: allungare i tempi. Quando invece i tempi non sono più procrastinabili. Ribadiamo la nostra assoluta contrarietà all’isola pedonale, provvedimento che sarebbe una mazzata per tutte le piccole attività come botteghe artigiani ed alimentari a favore del grande commercio”.

“Noi insistiamo, anche per risolvere i problemi di sicurezza che più volte si sono manifestati, sulla possibilità di installare dei dissuasori dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo, in piazza dell’Unità in viale Diaz da una parte e all’altezza della chiesa in corso Fratelli Cervi dall’altra, facendo così in modo di limitare l’accesso alle auto in quella fascia oraria fungendo da deterrente anche a spaccate e atti vandalici nelle ore notturne – aggiunge il consigliere comunale -. Imporre alternative deleterie ad una realtà storica ed importante come Paese avrebbe come unica conseguenza l’aumento del malessere economico e la perdita di certezze di tanti riccionesi incapaci di far sentire la propria voce in un palazzo blindato e ormai non più accessibile alla comunità”.