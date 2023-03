L'Isola dei Platani si rinnova, con il nuovo direttivo arrivano lo Street Market e due nuovi negozi

In seguito all'elezione assembleare del 20 febbraio, si è riunito e costituito il nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina che rimarrà in carica nel prossimo triennio. Eletta all'unanimità dei consiglieri, la presidente Loredana De Somma titolare del negozio “Tes” e di altri esercizi commerciali in riviera, che vanta ben 2 mandati da consigliere nell’associazione. Vicepresidente Massimiliano Stacchini del “Globus Abbigliamento”. Segreteria Valeria Flagella di "La Pizza al Quadrato". Tesoriere Luca Boni di "Qualità Convenienza Assortimento" Abbigliamento. Consigliere Monica Nicolis di "Wycon Cosmetics". Consigliere Elisa Flabbi del "Jolly Bar/Pasticceria". E la new entry consigliere Laura Zetti, della "Piadineria Mizè".

Per garantire e mantenere la regolarità amministrativa e trasparenza si attiveranno le pratiche per la registrazione al Runts Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, uniformandosi ai criteri stabiliti nella nuova normativa. "In collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblù ci si impegnerà a valorizzare l’Isola dei Platani puntando ad un Brand dell'area commerciale, promuovendo anche nell’entroterra della Romagna, un nome consolidato nel tempo", spiega il direttivo.

Il ricco cartellone degli eventi di Bellaria Igea Marina, che si svolgono anche in centro città, sarà valorizzato grazie al contributo dell'associazione che terrà viva la sinergia tra commercianti ed esercizi pubblici, sollecitando e promuovendo con le tante associazioni che collaborano con l'Isola per gli eventi, la cultura delle aperture a stagione lunga e annuale.

Proseguirà il cammino di studio e di investimenti oltre che grafici e pubblicitari, sul decoro e qualità degli spazi urbani, per favorire l’immagine armoniosa, di tutta l'area pedonale e le vie limitrofe che tanto gradimento hanno raccolto negli anni dalle attività che anche quest’anno hanno chiesto all’associazione l’illuminazione particolare che favorisce la passeggiata in un ambiente valorizzato.

L'associazione vanta un'adesione altissima di ben 150 esercizi commerciali, sulla totalità di 200 circa. La presidente “ringrazia della fiducia avuta dagli associati e dal nuovo direttivo che l’ha eletta”. In particolar modo Monica Nicolis che ha portato in 6 anni di presidenza, l’associazione Isola dei Platani ad essere conosciuta in tutta Italia e all’estero grazie alle varie iniziative fatte. "Grazie al Comune di Bellaria Igea Marina, agli sponsor che hanno creduti in noi e soprattutto a tutti gli associati che hanno contribuito a questo successo", prosegue.

Già da questo fine settimana presso l'Isola dei Platani si svolgerà il Bellaria Street Market il 3-4-5 marzo con l'esposizione di un fuori tutto a prezzi stracciati dei capi di boutique e l'inaugurazione di ben due nuovi esercizi: lo storico Pjazza riapre i battenti ed Artenaia Bijoux Vesto pazzo.

Una Città viva e vitale che verrà valorizzata nella premiazione dei suoi prestigiosi concittadini in occasione del Premio Alfredo Panzini che si terrà proprio sabato 4 marzo.