L'istituto musicale "G. Lettimi" protagonista a Bologna sul palco dell'Italy Sounds Classic

Il Volvo Congress Center di Bologna è pronto per ospitare la grande festa della musica classica: giovedì 9 giugno risuonerà la prima nota di Italy Sounds Classic, la rassegna dedicata ai Conservatori e agli Istituti superiori di studi musicali dell’Emilia-Romagna. Fino a sabato 11 giugno le splendide sale di Piazza Costituzione ospiteranno concerti, convegni, workshop, speed dating e incontri rivolti ai giovani musicisti, ai professionisti del mondo della musica classica e in generale a tutti gli appassionati. È una grande opportunità per i giovani studenti, che possono parlare del proprio futuro professionale con maestri ed esperti; per i docenti, che hanno un’occasione unica per confrontarsi sul futuro della didattica musicale; per tutti gli appassionati che possono entrare liberamente ad ascoltare della buona musica.

L’obiettivo della manifestazione è di avvicinare i giovani alla musica classica e offrire confronto, aggiornamento e opportunità a chi ha già intrapreso questi studi, per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro, individuare e sviluppare le competenze chiave e la formazione più idonea a un settore così esclusivo e competitivo. Italy Sounds Classic è anche un’occasione prestigiosa per promuovere le realtà musicali italiane che hanno radici profonde nella storia e che, grazie alle numerose eccellenze territoriali, rivestono un ruolo di primo piano nel panorama nazionale e internazionale. La manifestazione è aperta anche al pubblico.

La manifestazione è organizzata da Bologna Congressi, società del gruppo BolognaFiere spa, con il contributo della Camera di Commercio di Bologna, in collaborazione con il Teatro EuropAuditorium, il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna, dell’Esta (European Music Teachers Association). La direzione artistica di Italy Sounds Classic è del M° Alexia Higgs. Hanno collaborato la Cineteca di Bologna, il Teatro Comunale di Bologna, Bologna Welcome, la Fondazione Francesca Rava. Il media partner è Radio Rai, il partner tecnico è Yamaha, lo sponsor Granarolo. Italy Sounds Classic fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna-Territorio Turistico Bologna-Modena.

I concerti

Italy Sounds Classic ospita all’EuropAuditorium e nel foyer Europa del Volvo Congress Center oltre 15 performance delle orchestre e degli ensemble di musica da camera dei Conservatori e degli Istituti superiori di studi musicali dell’Emilia-Romagna. In particolare, saliranno sul palco durante i tre giorni dell’evento: il Conservatorio di musica “Giovan Battista Martini di Bologna” (concerti alle 13 e alle 19 del 9 giugno; alle 21 dell’11 giugno); il Conservatorio di musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza (concerto il 9 giugno alle 12); l’Istituto superiore di studi musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna (concerti il 9 giugno alle 18 e alle 21.30); il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma (concerti il 9 giugno alle 17 e alle 20.30); l’Istituto superiore di studi musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri-Claudio Merulo” (concerti il 10 giugno alle 13 e alle 15); l’Istituto superiore di studi musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi (concerto il 10 giugno alle 16); il Conservatorio di musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara (concerti alle 11 e alle 16 dell’11 giugno); il Conservatorio di musica “Bruno Maderna” di Cesena (concerti alle 15 e alle 18 dell’11 giugno); l’Istituto superiore di studi musicali “Giovanni Lettimi” di Rimini (concerto alle 15 dell’11 giugno).