Italia campione d'Europa: scoppia la festa sulle strade, fontane trasformate in piscine

E' andata vanti fino a notte fonda la festa sulle strade di tutta la provincia di Rimini per celebrare la conquista del titolo europeo di calcio. Battuta l'Inghilterra ai calci di rigore, in migliaia si sono riversati nella zona mare per dare il via ai caroselli. Fuochi d'artificio, canti e balli in un delirio collettivo. Come da tradizione il fulcro riminese del tifo indiavolato è stato piazzale Fellini con la fontana dei Quattro cavalli trasformata in piscina. Oltre un'ottantina le persone che si sono tuffate nella vasca e arrampicate fino in cima per cantare e svantolare le bandiere.