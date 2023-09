L'Italian Bike Festival va in archivio con un'edizione in forte crescita, 53 mila presenze al circuito

Grande entusiasmo per l’Ibf - Italian Bike Festival che ha chiuso al Misano World Circuit con 53 mila visitatori, registrando un trend in crescita del 26% rispetto all’edizione 2022. Il sipario sulla sesta edizione del salone internazionale dedicato al mondo della bici e della mobilità sostenibile, organizzato da Taking Off, con il supporto di Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, si conferma sempre di più l’evento di riferimento in Italia e soprattutto in Europa per gli appassionati, i buyer e gli operatori del settore.

Un’area expo di 60mila metri quadrati, ha ospitato la tre giorni di manifestazione dedicata al mondo bike, mobilità urbana e cicloturismo, coniugando expo, presentazioni di prodotti, test ed entertainment, ma anche meet & greet con i grandi protagonisti del mondo cycling con incontri, convegni e talk di approfondimento, come la preview degli “Stati Generali della bicicletta” che si sono svolti il 14 settembre prima dell’opening ufficiale del salone.ù

“Proponiamo ai nostri partner un concetto esperienziale di manifestazione, un modo diverso per mettere in contatto diretto il brand con il potenziale acquirente finale, lo facciamo attraverso i test bike gratuiti e le presentazioni delle novità in tema di innovazioni tecnologiche e promozione del cicloturismo attraverso gli incontri dedicati promossi dalle destinazioni turistiche” dichiarano Fabrizio Ravasio, Lucrezia Sacchi, Francesco Ferrario di Taking off, la società organizzatrice di Italian Bike Festival.

Un evento internazionale che ha registrato un significativo impatto in termini di ricaduta economica sull’intero territorio romagnolo. Un bilancio oltre le aspettative, un segnale forte per le oltre 300 aziende espositrici (che rappresentano oltre 600 brand) e che conferma quanto l’Italian Bike Festival, forte anche di una location unica come il Misano World Circuit, sia un evento in costante crescita, acceleratore di un indotto che impatta positivamente sul mercato di riferimento ma anche in termini di promozione del territorio: prova ne sono stata i numerosi eventi diffusi, tra i quali La Gialla Gravel, La Gialla Cicloturistica, La Gialla GF Strada, e tutto le gare per il settore giovanile.

L’appuntamento con la nuova edizione è per il mese di settembre 2024.