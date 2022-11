Sadegholvaad è il nuovo presidente della Provincia. "Lavorerò per un ente al servizio del territorio"

Jamil Sadegholvaad è ufficialmente il nuovo presidente della Provincia di Rimini. Dopo la fine del percorso di Riziero Santi, spetterà al sindaco di Rimini guidare l’ente provinciale. La comunicazione sull’esito dell’elezione, avevano diritto di voto sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale, arriva direttamente dagli uffici dell’ente: dal conteggio terminato nella serata di giovedì (24 novembre), che deve essere convalidato dall’ufficio elettorale, Jamil Sadegholvaad ha superato l’altro candidato, il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti. Ha votato il 74,7% degli aventi diritto.

Questo il primo commento a caldo del sindaco-presidente: “Ho ricevuto l'incarico e l'onore di guidare la Provincia di Rimini. Prima di tutto grazie a tutti coloro che hanno espresso il loro voto, a chi ha scelto di darmi fiducia e al presidente Santi di cui raccolgo l'eccellente eredità e che ringrazio per il grande lavoro svolto in questi anni. Un ringraziamento anche a Filippo Giorgetti, mio correttissimo competitor in questa tornata elettorale. Non nascondo l'emozione per la responsabilità che mi viene affidata e lavorerò già da subito per un Ente sempre più vicino e al servizio del nostro meraviglioso territorio”.