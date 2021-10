Jamil Sadegholvaad proclamato Sindaco di Rimini

Giovedì mattina nella sala della giunta del Comune di Rimini, il direttore generale Luca Uguccioni ha letto il verbale che ufficializza l’elezione di Jamil Sadegholvaad a Sindaco di Rimini. In occasione della cerimonia di proclamazione e insediamento del Sindaco è avvenuto il passaggio di consegne fra il Sindaco uscente Andrea Gnassi che ha consegnato al neo Sindaco Jamil Sadegholvaad la fascia tricolore. In questi giorni l’ufficio centrale continuerà le operazioni di verifica dei verbali, per poi procedere alla proclamazione dei 32 consiglieri comunali. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Sindaco dovrà convocare il Consiglio comunale. La prima seduta si dovrà tenere entro dieci giorni dalla convocazione.